أفادت مصادر إعلامية، أن الإعلامي الساخر باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج"، على وشك الانتهاء من التعاقد مع فضائية "MBC مصر"؛ حيث يتم عرض برنامجه بعد وقف إدارة قناة " CBC" إذاعته.
وأشارت المصادر أن باسم كان يعلم بقرار إدارة قناة CBC ، وقام بإجراء مفاوضات سرية مع قناة MBC مصر بقيادة محمد عبد المتعال ومازن حايك المستشار الإعلامي لمجموعة قنوات MBC .
عاجل- باسم يوسف يتعاقد مع MBC مصر بعد خلافه مع قناة CBC
أفادت مصادر إعلامية، أن الإعلامي الساخر باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج"، على وشك الانتهاء من التعاقد مع فضائية "MBC مصر"؛ حيث يتم عرض برنامجه بعد وقف إدارة قناة " CBC" إذاعته.