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مفاجأة: لاعبو غانا يفكرون فى الإعتذار عن مواجهة مصر

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مفاجأة: لاعبو غانا يفكرون فى الإعتذار عن مواجهة مصر مفاجأة: لاعبو غانا يفكرون فى الإعتذار عن مواجهة مصر

أبرزت تقارير إخبارية غانية أن عدد من لاعبي الغاني يدرس الإعتذار عن المشاركة في مباراة العودة أمام منتخب في المرحلة الفاصلة لتصفيات كأس العالم الإفريقية المقررة اقامتها على ملعب الدفاع الجوى يوم 19 نوفمبر المقبل.
ووفقا لما أفاد به موقع "غانا سوكر نت" فإن تفكير نجوم غانا في عدم المجيء للقاهرة يأتى بسبب الاضطرابات الأمنية.. حيث تخشى الاندية الأوربية على سلامة نجومها بعد اصرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على إقامة المباراة داخل مصر وعدم نقلها للخارج.
يذكر أن غانا سحقت مصر 6-1 في لقاء الذهاب الذى أقيم 15 أكتوبر الحالة فى كوماسي مما سهل كثيرا من مواجهة العودة

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