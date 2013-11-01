رد فعل الفنانة إلهام شاهين بعد القبض على عصام العريان

عقب اذاعة خبر القبض على القيادى البارز بجماعة الاخوان المسلمين الدكتور عصام العريان على جميع الفضائيات والمواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى انهالت التغريدات على تويتر معبرين عن فرحتهم بخبر القبض عليه ومن بين الشخصيات التى عبرت عن سعادتها لذلك الفنانة الهام شاهين التى قد صرحت قبل ذلك انها من مفجرى ثورة 30 يونيو وقد عبرت على حسابها على تويتر عن فرحتها بالقبض على عصام العريان وكتبت تقول صباح الخير على المصريين ومبروك القبض على الارهابى عصام العريان مصر

جديرا بالذكر ان اجهزة الامن المصرية قد نجحت فى القبض على القيادى عصام العريان فجرا حيث كان يختبىء فى فيلا بالتجمع الخامس لاتهامه فى عدة قضايا تحريض وتعذيب المتظاهرين

شبكةعيونالإخبارية

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