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تصريحات عمر عفيفى بعد القبض على عصام العريان

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تصريحات عمر عفيفى بعد القبض على عصام العريان تصريحات عمر عفيفى بعد القبض على عصام العريان

أفيقوا يا شباب الأخوان وعودوا مواطنين عاديين بلا مرشد ولا مكتب أرشاد قبل أن تهلكوا جميعا - واعلموا انكم سبب بقاء حتي الأن

 

القبض علي عصام العريان أمر جيد جدا وعلي قيادات الأخوان أن يعلموا أنهم الي زوال نهائيا وكفاهم التضحية بالشباب المغيب المضحوك عليه من شباب الجماعة


أتمني أن يراجع شباب الأخوان أنفسهم ويعلموا أن تلك القيادات فاسدة بل وفاشلة فشل ذريع وهاهم يتساقطون أمامكم كالعصافير آو الفراخ لأنهم جهلة وفشلة ولا علاقة لهم بالوطنية والثورة


لو كانت قيادات الأخوان المتخلفين عقليا يحلمون أن الشعب سيتعاطف معهم في يوم من الايام فذلك عبط وهبل وعشم ابليس في الجنة فذلك لن يحدث أبدا لأن الشعب أكتشف خيانتهم وجهلهم ونفاقهم وتجارتهم باسم الله وبالدين


أفيقوا يا شباب الأخوان لتعيشوا مواطنين مصريين عاديين بلا مرشد ولا مكتب أرشاد فلا طاعة لغير الله ورسولة


وأعلموا أنكم العائق الوحيد أمامنا حاليا للأطاحة بالسيسي لأننا لن تنزل مجموعاتنا الثورية أبدا طالما الأخوان بالشوارع وأعلموا أنكم تعطون للسيسي قبلة الحياة للبقاء وتعطلون اكتمال الثورة والمستفيد الوحيد من تصرفاتكم هو السيسي
عموما مبروك القبض علي العريان

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