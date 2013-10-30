محمد صبيح: إسرائيل تحاول فرض المناهج الصهيونية على مدارس القدس

اتهم الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، السفير محمد صبيح، إسرائيل بمحاولة فرض مناهج صهيونية على مدارس القدس بهدف تعليم الطالب الفلسطينى تاريخ نشأة إسرائيل.

جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها الأمين العام المساعد لشئون فلسطين للصحفيين عقب الانتهاء من أعمال لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب فى الأراضى العربية المحتلة فى دورتها الـ88 اليوم الأربعاء بمقر الجامعة العربية.

وقال "صبيح" إن القرارات التى أصدرتها اللجنة فى غاية الأهمية للشعب الفلسطينى والأمة العربية، وهى تتمحور حول كيفية توصيل المعلومة فى تاريخنا وحضاراتنا وفى ديننا بالشكل الصحيح إلى الأماكن التى عليها ضغط بتغيير المناهج العربية والفلسطينية.

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول فرض مناهج صهيوينة لكى تعلم الطالب الفلسطينى فى داخل الخط الأخضر تاريخ الهلوكوست، وتاريخ نشأة إسرائيل والنشيد الإسرائيلى، وغير ذلك وحرمانه من قراءة تاريخ أمته.

وأكد أن الجامعة العربية على أتم الاستعداد لتلبية كل القرارات والتوصيات التى تقدمت بها اللجنة وقطاع فلسطين فى الجامعة.

وأشار إلى أن اقتراحات نادت بضرورة إنشاء موقع إلكترونى للجنة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" لإبراز نجاحاتها وما تقدمه للطلبة وكيفية الرد على جميع القضايا التى تخص الطلبة بشكل علمى.

ومن جانبه، قال مدير المتابعة بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية محمد القبج، رئيس اللجنة"، إن الاجتماع الذى استمر لمدة 4 أيام بمشاركة الدول العربية كان مهما، وأصدر عدة قرارات تتمثل فى استنكار ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلى بحق المناهج التعلمية فى داخل القدس، والتى بدأت بتزوير وتحريف المنهج الفلسطينى.