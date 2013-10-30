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أسماء المقبولين مبدئياً بـ«الجوية»

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أعلنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي أسماء المقبولين مبدئيا، ممن انطبقت عليهم شروط القبول المبدئي من «حملة الثانوية» للالتحاق بقوات الدفاع الجوي برتبة «جندي أول فني، أو عريف فني» حسب المدة الدراسية. ودعت لمراجعة الموقع على الإنترنت والاستفسار برقم بطاقة الهوية الوطنية على رابط موقع قوات الدفاع الجوي (www.rsadf.gov.sa) بوابة القبول والتسجيل (http://levy.rsadf.gov.sa)، وذلك للتأكد من عملية القبول والاطلاع على تعليمات وموقع وموعد الحضور ومن ثم مراجعة معهد قوات الدفاع الجوي بمحافظة جدة حسب مواعيد المراجعة المحددة للمقبولين مبدئيا، ابتداء من يوم الأحد الموافق 29/12/1434هـ الساعة السادسة صباحا وذلك لإجراء المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية.

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