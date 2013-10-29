بالصور| الهند وأمريكا تجهزان مركبتين فضائيتين لاستكشاف الغلاف الجوي للمريخ

كتب : رويترز الثلاثاء 29-10-2013 14:38

تعكف الهند والولايات المتحدة على تجهيز مركبتين فضائيتين جديدتين، للانضمام إلى أسطول من المعامل الفضائية الآلية لاستكشاف الغلاف الجوي لكوكب المريخ.

ومن المقرر أن تنطلق المركبة الفضائية الهندية للمريخ في 5 نوفمبر المقبل من مركز ساتيش داوان للفضاء بسريهاريكوتا في الهند، وستكون أول رحلة للهند لأحد كواكب المجموعة الشمسية، وذلك في أعقاب الرحلة الناجحة للمسبار الهندي "تشاندرايان 1"، الذي اكتشف جزيئات من الماء في تربة القمر.

وتحمل رحلة القمر الصناعي الجديد لاستكشاف المريخ أهدافا علمية طموحة أيضا، بما في ذلك البحث عن غاز الميثان في الغلاف الجوي للكوكب، ويرتبط هذا الغاز بقوة بالحياة على الأرض.

واكتُشف غاز الميثان الذي يمكن أن ينتج أيضا عن طريق عمليات غير بيولوجية، لأول مرة في الغلاف الجوي للمريخ قبل عشرة أعوام.

لكن القياسات الأخيرة التي قام بها المسبار "كيوريوسيتي" الذي أرسلته إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إلى المريخ، تُظهر فقط كميات ضئيلة من الميثان، وهو اكتشاف محير، لأن الغاز ينبغي أن يستمر لنحو 200 عام على سطح الكوكب.

وتدرس أيضا رحلة القمر الصناعي الهندي خصائص سطح المريخ وتركيبته المعدنية.

وتطلق "ناسا" كذلك في نوفمبر المقبل المركبة الفضائية "مافين" إلى المريخ، لتركز على الغلاف الجوي للكوكب الأحمر أكثر من البحث عن غاز الميثان، وصممت لمساعدة العلماء على معرفة كيف تمكن الكوكب من فقد غلاف جوي، كان يُعتقد في وقت من الأوقات أنه أكثر سمكا من الغلاف الجوي للأرض.

وقال العالم بروس جاكوسكي المسؤول عن المهمة من جامعة كولورادو في بولدر للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف أمس: "ستركز (مافين) على محاولة فهم تاريخ الغلاف الجوي، وكيف تغير المناخ عبر الزمن، وكيف أثر ذلك على تطور السطح، وإمكان وجود حياة للأحياء الدقيقة على الأقل على المريخ".

ومن المقرر إطلاق "مافين" في 18 نوفمبر من قاعدة كيب كنافيرال الجوية بولاية فلوريدا، لتصل إلى المريخ بحلول 22 سبتمبر 2014، بعد يوم من وصول المركبة الفضائية الهندية.