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ظهور عدوى الرمد بين طلاب المدارس في الإسماعيلية.. ولا حالات غدة نكافية

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ظهور عدوى الرمد بين طلاب المدارس في الإسماعيلية.. ولا حالات غدة نكافية ظهور عدوى الرمد بين طلاب المدارس في الإسماعيلية.. ولا حالات غدة نكافية

كتب : إنجي هيبة الثلاثاء 29-10-2013 14:16

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ظهور 24 حالة إصابة عدوى بمرض الرمد الحبيبي، حيث ظهرت الحالات بمدرسة محمود مطرود الابتدائية بإدارة أبوصوير التعليمية.

وقال محمود الكيلاني، المتحدث الرسمي لمديرية التربية والتعليم، إن الحالات كانت مقسمة على يومين، حيث ظهرت أمس 17 حالة، بالإضافة إلى 7 حالات اليوم، حيث أُصيب الطلاب بتورم في العين واحمرار وارتفاع في درجات الحرارة، وتم عزل الحالات وتحويلها إلى المركز الطبي لتلقي العلاج والراحة بالمنزل.

من جانبه، أصدر عادل عبد العظيم الشناوي، وكيل وزراة التربية والتعليم بالإسماعيلية، تعليماته إلى مصطفى فياض، مدير أمن المديرية، بضرورة التنسيق مع وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام الشناوي، للكشف الطبي على طلاب المدرسة وتنظيم قافلة طبية بلا تنسيق مع جامعة قناة السويس من متخصصين أطباء للكشف على طلاب المدارس طوال العام الدراسي مع منح المصابين بأي أمراض، خاصة المعدية، إجازات حتى تمام الشفاء.

وكانت الإسماعيلية قد شهدت اليومين الماضين ظهور حالتين من مرض الغدة النكافية بمدرستين إحداهما بقرية الضبعية والأخرى بقرية السبع آبار الغربية، إلى جانب سبع حالات خلال شهري سبتمبر وبداية أكتوبر تم شفاؤها بالكامل.

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