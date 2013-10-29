صورة صادمة لـ ياسمين عبد العزيز بدون مكياج في عزاء والد أحمد عز

انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى ، والمواقع الاخبارية المهتمة بأخبار النجوم والنجمات صور صادمة للفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز ، حيث تم التقاط هذه الصورة لها بدون مكياج اثناء حضورها عزاء والد الفنان أحمد عز، والذى شارك فية عدد كبير من نجوم الفن والغناء فى الوطن العربى ، حيث اتوا جميعا لحضور العزاء الذى اقيم فى مسجد الشربتلي .

وقد تداول النشطاء مجموعة صورالفنانيين و الفنانات اثناء حضورهم لعزاء والد احمد عز الذى توفى الجمعة ، وتم اختيار مسجد الشربتلي فى منطقة التجمع الخامس ليكون مكان تقديم العزاء للفنان ، وشارك عدد كبير جدا من الفنانات ليلى علوى، يسرا، غادة عادل،وياسمين عبد العزيز والتى ظهرت بشكل مرعب بدون المكياج ، حيث تظهر ياسمين على شاشات التليفزيون بشكل مختلف تماما لما يظهر فى هذه الصورة.

شبكةعيونالإخبارية

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