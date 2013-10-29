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صورة صادمة لـ ياسمين عبد العزيز بدون مكياج في عزاء والد أحمد عز

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صورة صادمة لـ ياسمين عبد العزيز بدون مكياج في عزاء والد أحمد عز صورة صادمة لـ ياسمين عبد العزيز بدون مكياج في عزاء والد أحمد عز

انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى ، والمواقع الاخبارية المهتمة بأخبار النجوم والنجمات صور صادمة للفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز ، حيث تم التقاط هذه الصورة لها بدون مكياج اثناء حضورها عزاء والد الفنان أحمد عز، والذى شارك فية عدد كبير من نجوم الفن والغناء فى الوطن العربى ، حيث اتوا جميعا لحضور العزاء الذى اقيم فى مسجد الشربتلي .

 

وقد تداول النشطاء مجموعة صورالفنانيين و الفنانات اثناء حضورهم لعزاء والد احمد عز الذى توفى الجمعة ، وتم اختيار مسجد الشربتلي فى منطقة التجمع الخامس ليكون مكان تقديم العزاء للفنان ، وشارك عدد كبير جدا من الفنانات ليلى علوى، يسرا، غادة عادل،وياسمين عبد العزيز والتى ظهرت بشكل مرعب بدون المكياج ، حيث تظهر ياسمين على شاشات التليفزيون بشكل مختلف تماما لما يظهر فى هذه الصورة.

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