مريض السكر يحتاج لعناية مضاعفة بالقدم

العناية بالقدم من أهم الأشياء التى يجب أن يحافظ عليها مريض السكر، كما أوضح الدكتور محمد على مطر، استشارى علاج القدم السكرى وجراحة الأوعية الدموية، مشيراً إلى أهم الأشياء التى يجب أن يبتعد عنها أثناء العناية بقدمه، مع تجنب محاولة إزالة الجلد السميك من القدم أو استعمال أدوات حادة لتنظيف القدمين أو أية أدوية لهذا الغرض قبل استشارة الطبيب، وتجنب "غمر" القدم فى الماء لمدة طويلة تزيد عن 10 دقائق، وعدم استخدام الماء الحار أو الكمادات الساخنة، أو وضع القدم على سطح ساخن جداً.

وأشار مطر إلى ضرورة تجنب المشى حافياً بدون حذاء، مع تجنب استخدام شريط لاصق أو مواد كيميائية على جلد القدم وكذلك تجنب المشى بأحذية مبللة، وعدم ارتداء الأحذية المكشوفة أو ما يعرف بالصنادل أو الأحذية غير المريحة، وتجنب ارتداء الأحذية بدون جوارب.