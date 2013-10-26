صحيفة أمريكية: موقع إينستجرام يسمح ببيع أسلحة

كتب : أ ش أ السبت 26-10-2013 19:38

ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي"، أن شبكة من تجار الأسلحة بعضهم من المحترفين وآخرين من غير المعروفين يقومون حاليا بالإعلان والتفاوض وبيع أسلحة نارية عبر موقع "إينستجرام" غير أن الصفقات تتم عبر قنوات اتصال خاصة.

وقالت الصحيفة إنه بالرغم من أن موقع "إينستجرام" الذي قامت مؤسسة فيسبوك بشرائه مؤخرا يتمتع بشعبية حاليا ويسمح بوضع صور عليه، إلا أنه ليس موقعا للدعاية ولذلك ليست لديه سياسة تحظر بيع الأسلحة النارية من خلاله.

وتشمل معروضات الموقع أنواعا من الأسلحة بدأ من المسدسات والبنادق الآلية إلى بنادق من طراز إيه-أر 15 وهو ما أثار القلق إزاء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى في عقد صفقات للأسلحة دون الخضوع للرقابة.