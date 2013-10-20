أخبار عاجلة

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية -
إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه -
رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات" -
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والشباب -
رئيس باراجواي يدعو إلى التهدئة بعد مقتل شاب وحرق مبنى البرلمان -
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار -
رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى البنك المركزي للقاء طارق عامر -
التعادل يحسم قمة «البريميرليج» بين أرسنال ومانشستر سيتي -
ريال مدريد يعزز صدارته لـ«الليجا» بثلاثية في شباك ألافيس -
أياكس يفوز على فينورد بثنائية ويقترب من صدارة الدوري الهولندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير

بالصورة: الراقصة صافيناز تكسر التوقعات وتنتصر على وديع الصافي!

Google+ Print
بالصورة: الراقصة صافيناز تكسر التوقعات وتنتصر على وديع الصافي! بالصورة: الراقصة صافيناز تكسر التوقعات وتنتصر على وديع الصافي!

لفتت أغنية "علي رمش عيونها" التي غناها المغني الشعبي حمادة الليثي بمصاحبة وصلة رقص للراقصة صافيناز، انتباه الفيسبوكيين الذين علقوا عليها بحماس!

 

الفيسبوكيون قارنوا بين أحد الكليبات لأغنية "على رمش عيونها" للمطرب الراحل الكبير وديع الصافى، والتى قدمها فى فيلم "نار الشوق" وبين كليب آخر لنفس الأغنية التى أداها المطرب الشعبى حمادة الليثى في فيلم "القشاش".

 

وأوضحت الصورة الموجودة على موقع التواصل الاجتماعى، أن نسبة مشاهدة أغنية "على رمش عيونها" للراحل الكبير وديع الصافى" تصل إلى 55 ألف مشاهدة فقط خلال سنة، فيما تجاوزت أغنية المطرب الشعبى المليون والـ300 ألف مشاهدة خلال أسبوعين فقط، وهو ما أرجعوه لظهور الراقصة "صافيناز" فى الفيلم بحركاتها المثيرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب