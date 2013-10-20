بالصورة: الراقصة صافيناز تكسر التوقعات وتنتصر على وديع الصافي!

لفتت أغنية "علي رمش عيونها" التي غناها المغني الشعبي حمادة الليثي بمصاحبة وصلة رقص للراقصة صافيناز، انتباه الفيسبوكيين الذين علقوا عليها بحماس!

الفيسبوكيون قارنوا بين أحد الكليبات لأغنية "على رمش عيونها" للمطرب الراحل الكبير وديع الصافى، والتى قدمها فى فيلم "نار الشوق" وبين كليب آخر لنفس الأغنية التى أداها المطرب الشعبى حمادة الليثى في فيلم "القشاش".

وأوضحت الصورة الموجودة على موقع التواصل الاجتماعى، أن نسبة مشاهدة أغنية "على رمش عيونها" للراحل الكبير وديع الصافى" تصل إلى 55 ألف مشاهدة فقط خلال سنة، فيما تجاوزت أغنية المطرب الشعبى المليون والـ300 ألف مشاهدة خلال أسبوعين فقط، وهو ما أرجعوه لظهور الراقصة "صافيناز" فى الفيلم بحركاتها المثيرة

شبكةعيونالإخبارية

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