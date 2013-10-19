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بصيرة: خريجو كليات التجارة 10 أضعاف الطب البشرى على مستوى مصر

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بصيرة: خريجو كليات التجارة 10 أضعاف الطب البشرى على مستوى مصر بصيرة: خريجو كليات التجارة 10 أضعاف الطب البشرى على مستوى مصر

ذكر المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة "، فى إحدى التقارير الرقمية التى يصدرها للتعريف ببعض الأرقام الهامة والمرتبطة بوقائع وأحداث عدة، أن عدد خريجى كليات التجارة داخل جامعات لعام 2011، يساوى تقريبا عشرة أضعاف أعداد الخريجين من كليات الطب البشرى، على مستوى مصر

وأرجعت بصيرة فى سلسلة "أرقام فى حياتنا " حسابها تلك النسبة العددية للخريجين، من كليات الطب البشرى وأضعافهم من كليات التجارة على مستوى جامعات مصر، إلى البيانات التى وردت بالكتاب الإحصائى السنوى لعام 2013 الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

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