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دراسة: العالم سينفق 750 مليار دولار للتزود بالنفط والغاز في 2014

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دراسة: العالم سينفق 750 مليار دولار للتزود بالنفط والغاز في 2014 دراسة: العالم سينفق 750 مليار دولار للتزود بالنفط والغاز في 2014

كتب : ا ف ب منذ 21 دقيقة

أفادت دراسة نشرت اليوم أن العالم سينفق نحو 750 مليار دولار (550 مليار يورو) العام المقبل لتزويد الكرة الأرضية بالنفط والغاز.

وفي 2014، ستتواصل زيادة الاستثمارات في مجال "الاستكشافات الإنتاجية" وفق وتيرة أقل ارتفاعا (+8 بالمئة باليورو مقابل 11 بالمئة في 2013)، كما كشف معهد الأبحاث حول الطاقة "آي اف بي للطاقات الجديدة" في مؤتمر صحفي في باريس.

وقالت ناتالي الازارد-تو من المركز "اننا نراوح الخطى بعض الشيء بعد أربعة أعوام من نمو قوي".

وتبقى محركات النمو من دون تغيير: سعر برميل نفط مرتفع بحدود 100 دولار و"إمكانيات استثمارية متعددة" ومواصلة مشاريع على عدة سنوات إضافة إلى المحروقات المستخرجة من الصخور (الشيست) في الولايات المتحدة.

والنمو الذي يضعف في الدول الناشئة يبطئ الضغط على الطلب، لكنه يبقى أساسيا في السوق، كما لفت أوليفييه أبيرت مدير المعهد الفرنسي للأبحاث حول الطاقة.

وفي 2013، سيقترب نمو القطاع من 11 بالمئة (أي الوتيرة نفسها للعام 2012) ليبلغ 694 مليار دولار من الاستثمارات.

وتركزت نصف الاستثمارات في منطقتي آسيا-المحيط الهادئ المدفوعة خصوصا بأسعار غاز أكثر ارتفاعا تجعل من الحقول أكثر مردودية، وأمريكا الشمالية، مع نحو 180 إلى 190 مليارا لكل منهما. وتليهما أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا باستثناء روسيا.

وعلى سبيل المقارنة، يلفت المعهد إلى أن الاستثمارات في الطاقات المتجددة بلغت 224 مليار دولار في 2012، أي نحو ثلاث مرات أقل من الاستثمارات النفطية.

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