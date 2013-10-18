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إقامة معرض ليبيا ومشاركة مصرية متميزة خلال الشهر المقبل

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إقامة معرض ليبيا ومشاركة مصرية متميزة خلال الشهر المقبل إقامة معرض ليبيا ومشاركة مصرية متميزة خلال الشهر المقبل

أكد اشرف كارة المشرف العام على تنظيم معرض "ليبيا" الدولى للسيارات إن العاصمة الليبية " طرابلس " تستعد لاستضافة أحداث الدورة السادسة من معرض ليبيا الدولى للسيارات وقطع الغيار ومعدات الورش ووسائل النقل، بالفترة من 4 – 9 نوفمبر 2013 المقبل، ولمدة ستة أيام متتالية والتى تأتى لتكلل نجاح االخمس دورات السابقة التى أكدت معها كل من الجهات المنظمة والداعمة مدى النمو الملحوظ الذى يشهده السوق الليبى للسيارات ومستلزماتها.

وقال "كارة" بأنه تم اختيار مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع مكونات السيارات للبدء فى مشروع خاص بزيادة وتنمية التجارة والتصدير لقطاع مكونات السيارات حيث سيكون له تأثير كبير على التصدير فى نهاية الفترة المخصصة للمشروع وهى 6 أشهر.

وومن جانبها تقوم شركة الوجهة لتنظيم المعارض بتنظيم المعرض بالتعاون مع النادى الليبى للسيارات والرحلات والتى سجلت العديد من النجاحات مع معرضها هذا بالسوق الليبية، وخاصة مع خبرتها الطويلة بهذا المجال وتنظيمها العديد من الأحداث الدولية الأخرى، حيث يقول المهندس/ طارق البدرى – مدير عام شركة الوجهة، بأنهم بالرغم من القصر النسبى لتاريخ معرض ليبيا الدولى للسيارات الذى لا يزيد عن خمسة دورات، إلا أنه يعد النافذة الرئيسية والرسمية للعروض السنوية للسيارات وقطع الغيار والصناعات المغذية وكذا وسائل النقل بالسوق الليبية

فى الوقت نفسه الذى أكد فيه على تسجيل العديد من الدول الكبرى فى مجال صناعة السيارات وصناعاتها المغذية لمشاركاتها من خلال أجنحة وطنية متميزة شأن تركيا، تونس، الصين، .. بخلاف العديد من المشاركات الدولية المنفردة الأخرى.

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