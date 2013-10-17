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مصنع جديد لإنتاج سيارات "رينو" بالجزائر بتكلفة 50 مليون يورو

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مصنع جديد لإنتاج سيارات "رينو" بالجزائر بتكلفة 50 مليون يورو مصنع جديد لإنتاج سيارات "رينو" بالجزائر بتكلفة 50 مليون يورو

ذكر موقع "أوتوموتيف نيوز يوروب"، أن شركة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات قد ذكرت فى بيان لها، إن عملية بناء مصنعها فى الجزائر قد بدأت بالفعل، موضحة أنه سيتم إنتاج السيارة "نيو سيمبول "New Symbol"، لتكون أول إنتاج للمصنع بالجزائر.

وأضاف الموقع أن مصنعها فى الجزائر، والذى تبلغ تكلفته 50 مليون يورو، سينتج 25ألف سيارة سنويا على الأقل، كما أنه سيتم البدء فى إنتاج السيارة "نيو سيمبل" فى نوفمبر 2014 للسوق المحلية فقط.

وأشارت الشركة الفرنسية إلى أنها تتوقع أن تزيد الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى حوالى 75 ألف سيارة سنويا، بالإضافة إلى تصنيع سيارات جديدة فى مصنعها بالجزائر وهذا على المدى البعيد.

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