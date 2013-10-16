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من بين 100 مرشحة... رانيا يوسف من أجمل 10 نساء في مصر

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من بين 100 مرشحة... رانيا يوسف من أجمل 10 نساء في مصر من بين 100 مرشحة... رانيا يوسف من أجمل 10 نساء في مصر

بعد مشوار طويل في الجمال والتمثيل اختارت احدى الصحف الكبرى في # الممثلة المصرية رانيا يوسف من بين أجمل 10 نساء في #مصر بعد استفتاء اقامته.
واحتلت الممثلة يوسف المركز الثالث وعبرت عن سعادتها الشديدة لاختيار جمهورها لها خصوصا وان الاختيار كان صعب للغاية بسبب وجود اكثر من 100 مرشحة.

من ناحية أخرى تستعد رانيا لقضاء اجازة عيد الاضحى المبارك على شواطئ احدى المدن الساحلية بمصر مع ابنتيها وعلقت على صفحتها الرسمية على “الفيس بوك” قائلة لجمهورها “كل سنة و انتو طيبين وعيد اضحى مبارك عليكم و على الامة العربية كلها و متكتروش في اكل اللحمة”.

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