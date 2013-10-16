فتيش تضع الدين الأمريكى على قائمة المراقبة لاحتمال خفض تصنيفه

قالت وكالة التصنيف الائتمانى الأمريكية فيتش أن الولايات المتحدة أصبحت على قائمة الإنذار مع احتمال خفض تصنيفها بعد فشل الكونجرس فى التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون البلاد.

ووضعت فيتش تصنيف الولايات المتحدة أيه أيه أيه على قائمة "المراقبة السلبية"، بسبب احتمال عجز وزارة الخزينة عن سداد استحقاقاتها المالية بعد 17 أكتوبر إذا لم يتم رفع سقف الدين.

وقالت فيتش إن "السلطات الأمريكية لم ترفع سقف الدين الفدرالى فى الوقت المناسب".

وأضاف أن "وزير الخزانة الأمريكى قال إنه سيتم استنفاد جميع الإجراءات الاستثنائية بحلول 17 أكتوبر، ما يخفض الاحتياطى النقدى إلى 30 مليار دولار فقط".

وأضافت أنه "رغم أن فيتش تواصل الاعتقاد بأن سقف الدين سيتم رفعه قريبا، إلا أن سياسة حافة الهاوية السياسية ونقص المرونة السياسية يمكن أن يزيد من خطر عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها".

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