فودافون تستحوذ على شركة كابيل دويتشلاند الألمانية بـ10 مليارات دولار

أعلنت شركة الاتصالات البريطانية (فودافون) استحواذها على أكبر شركة اتصالات ألمانية (كابيل دويتشلاند) مقابل 7.7 مليار يورو (10 مليارات دولار أمريكى).

وقالت فودافون، إحدى أكبر شركات الهاتف المحمول فى العالم، فى بيان اليوم الاثنين، إن حصتها الحالية فى شركة كابيل دويتشلاند تبلغ 76%.

ويعتبر هذا الاستحواذ خطورة رئيسية لشركة فودافون فى تحقيق هدفها الرامى إلى السيطرة على خدمات الإعلام فى أوروبا، التى تعد أكبر سوق لها.

يشار إلى أن الشرطة البريطانية تمتلك فائضا نقديا كبيرا، بعدما اشترت شركة الموبايل الأمريكية (فيريزون للاتصالات) حصة فودافون التى تبلغ 45 بالمائة.

وتعد صفقة الاستحواذ وقيمتها 130 مليار دولار أمريكى أكبر عملية استحواذ على الإطلاق.

> يشار إلى أن فوادفون اجتذبت بشبكة كابيل دويتشلاند الموسعة فى ألمانيا، والتى يمكن أن تستخدمها الشركة البريطانية فى توسيع خطوطها الثابتة وخدماتها الإعلامية.