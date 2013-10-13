وزير الاستثمار يتفقد ميناء القاهرة البرى بالترجمان

قام أسامة صالح وزير الاستثمار، صباح اليوم الأحد، بزيارة تفقدية لميناء القاهرة البرى بمنطقة الترجمان بوسط القاهرة، وذلك للاطمئنان على حركة العمل به وعلى جاهزية كافة القطاعات بالميناء البرى لتسهيل حركة نقل المواطنين قبل وأثناء أيام عيد الأضحى المبارك، وكذا الاطمئنان على معدلات رحلات أتوبيسات شركات نقل الركاب الثلاث لقطاع الأعمال العام والتابعة لوزارة الاستثمار (الوجه القبلى للنقل والسياحة، وشرق الدلتا، وشركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة) خلال فترة العيد.

حيث وجه صالح بضرورة مضاعفة عدد الرحلات اليومية التى تربط بين كافة محافظات مصر، وذلك فى سبيل أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

وشدد صالح أثناء زيارته، التى رافقه خلالها اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى واللواء أشرف يوسف مدير مشروع ميناء الترجمان لنقل الركاب، على ضرورة التزام كافة الرحلات اليومية بالإقلاع فى مواعيدها، حرصاً على انتظام حركة الرحلات يومياً والتمكن من زيادتها على مدار اليوم، وذلك، فى سبيل التيسير والتخفيف على المواطنين.

وأكد صالح على قيام وزارة الاستثمار والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، بالإعداد حالياً لتطوير وتنشيط أسطول المركبات الخاص بشركات نقل الركاب التابعة، من خلال الدفع بـ380 أتوبيس جديد للشركات الثلاثة خلال أسابيع، وذلك كخطوة أولى فى تحديث أسطول المركبات وإعادة تأهيله ورفع الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى استمرار الشركة القابضة فى تقديم التخفيضات على قيمة تذاكر نقل الركاب الخاصة بشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية، وذلك بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% ولمدة ثلاثة أشهر، بدأت مع بداية العام الدراسى الجامعى وتستمر حتى نهاية العام الجارى، وهو ما تتحمل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى تكلفته، التى تصل إلى 13.5 مليون جنيه.