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«أردوغان» يشبه نفسه بـ«أوباما» ويدعو لدعمه فى الأزمة الاقتصادية

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«أردوغان» يشبه نفسه بـ«أوباما» ويدعو لدعمه فى الأزمة الاقتصادية «أردوغان» يشبه نفسه بـ«أوباما» ويدعو لدعمه فى الأزمة الاقتصادية

كتب : محمد حسن عامر منذ 15 دقيقة

عبّر رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان عن دعمه لبرنامج إصلاح الرعاية الصحية الأمريكى المعروف باسم «أوباما كير»، الذى أحدث أزمة اقتصادية أدت إلى إغلاق الفيدرالية، مشيراً إلى أن حكومته تعمل وفقاً لتفهمها أولويات الفرد وليس الدولة.

وذكرت صحيفة «حرييت» التركية أن «أردوغان» قال إن «أوباما اتخذ خطوات لإصلاح قطاع الخدمات الصحية لكن بعض الدوائر وقفت عثرة فى طريقه»، منتقداً نظام الفصل بين السلطات والبيروقراطية، واعتبر أنه سبب فى منع الحكومة من تقديم مزيد من الخدمات، معلقاً: «وهنا يجب إعطاء الدعم للرئيس أوباما لماذا لا يمنح له هذا الدعم؟!»، ورأت الصحيفة فى ذلك إيحاء من «أردوغان» بأن العثرات التى تقف فى طريق «أوباما» هى ذاتها التى تقف أمام حكومته هو وتعيقها.

فى سياق منفصل، ذكرت وكالة أنباء «دوجان» التركية أن اشتباكات وقعت بين قوات مكافحة الشغب التركى عند جامعة الشرق الأوسط التقنية ومتظاهرين ضد مشروع بلدية أنقرة لشق طريق عند الحرم الجامعى يقضى بقطع قرابة 3000 شجرة. وأوضحت الوكالة أن المتظاهرين كان عددهم قرابة 200 طلبت الشرطة منهم الانصراف إلا أنهم رفضوا وأصروا على استكمال مظاهرتهم فتدخلت قوات الشرطة ضدهم بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، فيما رد المتظاهرون بالحجارة وقنابل المولوتوف.

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