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وزير الاتصالات: رخصة المحمول الرابعة ستخرج بشكل يدعو للاحترام

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وزير الاتصالات: رخصة المحمول الرابعة ستخرج بشكل يدعو للاحترام وزير الاتصالات: رخصة المحمول الرابعة ستخرج بشكل يدعو للاحترام

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عاطف حلمى، إن الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يبذلان مجهودا ضخما حتى تخرج رخصة الاتصالات الجديدة بشكل يدعو إلى احترام العالم الخارجى، وأن تعود إيجابياً على جميع مشغلى الاتصالات والعملاء، وأن تساعد فى إدخال خدمات جديدة.

وكانت مصادر بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أكدت لـ"اليوم السابع"، فى وقت سابق، أن شركتى فرانس تيليكوم وفودافون العالمية قد يلجآن إلى التحكيم الدولى إذا ما خرجت الرخص الجديدة بشفافية ودون أن تؤثر على المنافسة فى السوق.

بينما تؤكد مصادر بشركات المحمول أنها لم تتوصل لحلول بشأن 6 موضوعات عالقة مع المصرية للاتصالات، فإن وزير الاتصالات أوضح أن هناك مجهودا ضخما يبذل للوصول إلى حلول بشأن هذا الأمر، وهناك تقدم كبير، لافتاً إلى أن الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سيعلنان عن جداول تشير إلى المجهودات التى بذلت لإنهاء الجدل فى هذا الشأن، وأنهما عملا باحترافية عالية لإصدار الرخص الجديدة، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات تجرى حاليا بين الجهاز ومسئول شركات المحمول والمصرية للاتصالات بشأن الموضوعات محل الخلاف.

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مصر 365