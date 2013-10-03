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ليبيا قد تستأنف إنتاج الخام بطاقتها الكاملة خلال أيام

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ليبيا قد تستأنف إنتاج الخام بطاقتها الكاملة خلال أيام ليبيا قد تستأنف إنتاج الخام بطاقتها الكاملة خلال أيام

قال وزير النفط الليبى عبد البارى العروسى، اليوم الأربعاء، إن إنتاج ليبيا من النفط الخام ارتفع إلى 700 ألف برميل يوميا، وأن البلاد قد تستأنف إنتاج الخام بطاقتها الكاملة خلال أيام فور إنهاء الإضرابات التى تعرقل العمل فى الحقول وموانئ التصدير.

وقال الوزير فى مؤتمر للطاقة فى لندن "نتوقع حل هذه المسألة فى أى وقت، وبحلها سيمكننا إعادة الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميا."

وأضاف إن الإنتاج قد يعود إلى مستواه المعتاد خلال ثلاثة إلى أربعة أيام فور إنهاء الإضرابات، وقبل بدء الإضرابات وتعطل العمل فى نهاية يوليو كانت ليبيا تضخ نحو 1.4 مليون برميل يوميا.

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