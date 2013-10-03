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الصندوق الاجتماعى يحصل على جائزة للتفوق من البنك الدولى

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الصندوق الاجتماعى يحصل على جائزة للتفوق من البنك الدولى الصندوق الاجتماعى يحصل على جائزة للتفوق من البنك الدولى

حصل مشروع تعزيز إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى والذى ينفذه الصندوق الاجتماعى للتنمية بتمويل يصل إلى 300 مليون دولار من البنك الدولى، على جائزة البنك الدولى للمشروعات المتميزة على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA وذلك لكفاءة تنفيذ المشروع.

وقال الصندوق الاجتماعى فى بيان له اليوم أن المشروع استطاع أن يحقق أهدافه التنموية والاقتصادية وتم ترشيحه ضمن 37 مشروعا ممولا من البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء فوز مشروع الصندوق ضمن أفضل 6 مشروعات بهذه الجائزة التى تقدمها أنجر أندرسون، نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قام الصندوق من خلال هذا المشروع بتمويل 65.731 مشروع صغير ومتناهى الصغر بواقع 2.858 مشروع صغير و62.873 مشروع متناهى الصغر، وتم تمويل 28% من تلك المشروعات لصالح المرأة.

واستطاعت تلك المشروعات أن توفر عشرات الآلاف من فرص العمل بالإضافة إلى المردود الاقتصادى والاجتماعى لتلك المشروعات ورفع المستوى المعيشى لأصحابها.

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مصر 365

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