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"سى دراجون" الكندية تبيع حصتها فى حقل نفط جنوب مصر

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"سى دراجون" الكندية تبيع حصتها فى حقل نفط جنوب مصر "سى دراجون" الكندية تبيع حصتها فى حقل نفط جنوب مصر

قال مسئول بارز فى الهيئة المصرية العامة للبترول، إن شركة "سى دراجون" الكندية، قررت بيع حصتها فى حقل نفطى بمنطقة كوم أمبو، فى أسوان جنوب لإحدى الشركات الخاصة.

وأضاف المسئول، فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول، أن حصة الشركة الكندية تبلغ 50%، فيما تستحوذ شركة دانة غاز الإماراتية على الحصة المتبقى من الحقل الذى يعد الوحيد المنتج للزيت فى منطقة جنوب غرب أسوان.

وقال، إن الشركة الكندية، ستقدم بيانات تفصيلية خلال أيام عن المشترى وجنسيته للنسبة المقرر بيعها، والتى تصل قيمتها إلى 6 ملايين دولار.

ويبلغ إجمالى إنتاج حقل كوم أمبو التراكمى منذ بدء تشغيله فى 2007 حوالى 800 ألف برميل زيت، حسب بيانات صادرة عن رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول نهاية سبتمبر الماضى.

وتعمل " سى دراجون" الكندية بصفة رئيسية فى منطقة خليج السويس فى منطقتى «شقير وجاما»، وتنتظر الشركة موافقة الهيئة العامة للبترول على مد اتفاقية المنطقتين لمدة 10 سنوات مقبلة، لتنتهى فى عام 2025، بدلا من 2015.

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مصر 365

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