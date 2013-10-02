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وزير التجارة يبدأ زيارة لمدة يومين لإقليم كردستان- العراق

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وزير التجارة يبدأ زيارة لمدة يومين لإقليم كردستان- العراق وزير التجارة يبدأ زيارة لمدة يومين لإقليم كردستان- العراق

يبدأ اليوم منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، زيارة سريعة تستغرق يومين إلى مدينة أربيل بإقليم كردستان "العراق حيث من المقرر أن يلتقى خلالها بعدد من كبار المسئولين بالإقليم، وعلى رأسهم نيشرفان بارزانى رئيس الوزراء، وسينان عبد الخالق وزير التجارة والصناعة، لبحث سبل تنمية التعاون الاقتصادى بين والإقليم خلال المرحلة المقبلة، وكذا استعراض فرص زيادة تواجد الشركات المصرية بالسوق الكردستانى، لتلبية احتياجات الإقليم من مختلف المنتجات، خاصة أن المنتجات المصرية، تلقى ترحيب كبير فى إقليم كردستان لارتفاع الجودة وتناسب السعر.

كما سيقوم الوزير بافتتاح معرض المنتجات المصرية المقام بمدينة أربيل، والذى يمثل فرصة كبيرة، للتعرف على طبيعة السوق وظروف المنافسة، فضلاً عن التعريف بالمنتجات المصرية، ومن المقرر أيضاً أن يلقى الوزير كلمة فى الندوة التى ينظمها المكتب التجارى المصرى بأربيل، والتى سيشهدها عدد كبير من تجمعات رجال الأعمال فى الإقليم لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة فى مصر وكذا التأكيد على أهمية إقامة شراكات بين القطاع الخاص فى الجانبين.

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مصر 365

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