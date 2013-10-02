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"البريد المصرى" يرسل أجهزة مكتبية وتقنية لنظيره السودانى

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"البريد المصرى" يرسل أجهزة مكتبية وتقنية لنظيره السودانى "البريد المصرى" يرسل أجهزة مكتبية وتقنية لنظيره السودانى

وقال دكتور أشرف جمال الدين رئيس الهيئة القومية للبريد، إنه سيتم غدا الخميس شحن هدية البريد المصرى لنظيره فى جنوب السودان بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، والمتمثلة فى 20 جهاز كمبيوتر حديث و25 مكتبا و10 آلاف كيس بريد أحجام متنوعة، علاوة على 50 صندوق بريد، بالإضافة إلى أدوات مكتبية وأختام.

وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع الجانب السودانى على هامش اجتماعات مجلسى الإدارة والاستثمار البريدى التابع للاتحاد البريد العالمى بمدينة بيرن بسويسرا للتعاون فى مجال الخدمات البريدية، وتم بمقتضى المذكرة تحديد مجالات التعاون بإنشاء مركز لتجميع البريد الوارد إلى جنوب السودان، وتوجيهه عن طريق البريد المصرى، والعمل على تدريب موظفى بريد جنوب السودان بمركز التدريب الإقليمى الأفريقى بالقاهرة.
> كما تم تحديد مجموعة من المساعدات والمنح العاجلة لدعم بريد جنوب السودان.

صرح سامح سليمان مدير إدارة التعاون الدولى بالبريد، وعبد النبى حمدى مسئول علاقات دولية، بأنه تم التعاون مع وزارة الخارجية، وتحديدا السفير صابر منصور مساعد وزير الخارجية للشئون السودانية لتولى تصدير هذه المنحة، كما تم تكليف السفير أحمد درويش أمين عام الصندوق المصرى لدعم التعاون الفنى مع أفريقيا، لتوصيل الشحنة، حيث تعامل مع الموضوع بكل إخلاص وجهد، تمثل فى تحمل الصندوق لكافة المصاريف الخاصة بالشحن من مطار القاهرة الدولى إلى مطار جوبا بدولة جنوب السودان.

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