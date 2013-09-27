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يمكن تدريب الطفل على السباحة بعد إتمامه الشهر السادس

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يمكن تدريب الطفل على السباحة بعد إتمامه الشهر السادس يمكن تدريب الطفل على السباحة بعد إتمامه الشهر السادس

السباحة من الرياضات الهامة التى يهتم الآباء والأمهات بتعليمها لأطفالهم، ولكن كثير منهم لا يعرفون الوقت المناسب لذلك. أرسلت قارئة إلى "اليوم السابع" تسأل ما العمر المناسب لنزول ابنتى حمام السباحة، وكيف أحافظ على شعرها أثناء التدريب؟".

أجابت الدكتورة مى سعد الدين مدرسة مساعدة بمستشفى أبو الريش الجامعى، وحاصلة على شهادة خبرة فى التعديل السلوكى للأطفال من كاليفورنيا، قائلة: يستطيع الطفل نزول حمام السباحة بعد عمر 6 اشهر حتى يكون اخذ معظم التطعيمات اللازمة، هذا بالإضافة إلى ضرورة اخذ بعض الاحتياطات اللازمة مثل وضع واقى من الشمس مخصص للأطفال أقل من سنة، مع تجنب نزول المياه فى الأوقات الحارة من 10-2 ظهرا، ويفضل لبس المايوه قطعة واحدة ويكون مغطى جزء من اليد والقدم، مع ألا يزيد وقت النزول فى الماء عن 20 دقيقة حتى نهاية العام الأول، وإذا كان هناك تاريخ عائلى لحساسية صدرية فمن الأفضل تأجيل نزول الطفل حتى نهاية العام الأول.

وأشارت إلى ضرورة أن تكون درجة حمام السباحة من 30-32 درجة، وفى حالة استشعار رائحة الكلورين فى المياه يجب تجنب نزول الطفل لأن هذا يعنى أن نسبة الكلورين عالية.

وأما عن العناية بشعر الطفل أثناء التدريب، نصحت بتبليل الشعر قبل النزول فى المياه، مع وضع زيت زيتون للشعر كطبقة عازلة، واستخدام كاب للشعر.
> وبعد الخروج من حمام السباحة يستخدم شامبو وبلسم مع شطف الشعر جيداً لتتخلص من آثار الكلور وزيت الزيتون.

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مصر 365