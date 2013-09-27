أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الإعلامى الأمريكى فريد زكريا: حكومة مصر الحالية تتجه نحو الهدف الصحيح

Google+ Print
الإعلامى الأمريكى فريد زكريا: حكومة مصر الحالية تتجه نحو الهدف الصحيح الإعلامى الأمريكى فريد زكريا: حكومة مصر الحالية تتجه نحو الهدف الصحيح

حذر الإعلامى الأمريكى، فريد زكريا من المرحلة الحالية التى تمر بها ، واصفا إياها بـ"المرحلة الانتقالية الصعبة"، وأكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بنيويورك، أن ما تسعى إليه الحالية فى مصر هو "الهدف الصحيح".

وأشار زكريا، مقدم برنامج "جى بى إس" بقناة سى إن إن ، إلى أن ذلك الهدف يتمثل فى: "إعداد دستور جيد، واتخاذ خطوات سياسية تؤدى إلى الانتخابات، والتأكيد على أن العملية الديمقراطية ستكون شاملة وتمنح المصريين الفرصة للمشاركة لاختيار حكومة جديدة".

وردا على سؤال حول رؤيته لوضع الإخوان خلال الفترة المقبلة، قال زكريا إن مصير الجماعة هو "أمر يحدده المصريون وحدهم"، مشددا على ضرورة أن يتذكر الجميع أن الإخوان شاركوا فى ثلاثة انتخابات خلال الفترة الماضية، البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور وفازوا بالثلاثة، وأضاف "أنا عن نفسى لا يمكن أن أصوت للإخوان أو أدعم حكومة مماثلة لحكومتهم، لكن هناك فى مصر مؤيدون للإخوان المسلمين والأمر الصحيح أن نضمن أنهم سيشاركون وفقا للقواعد الديمقراطية".

وحذر فريد زكريا من أن إقصاء جماعة الإخوان سيدفع أعضائها إلى "العمل تحت الأرض ومع مرور الوقت سيلجئون إلى العنف"، مضيفا: "لذلك من أجل مستقبل مصر يجب أن نجد طريقة للسماح لجميع المصريين بالمشاركة، فالعملية السياسية يجب أن تكون ديمقراطية وعلى الجميع التوافق على أنه يجب الحكم من خلال نموذج ديمقراطى وألا يعود نظام حكم الفرد الواحد".

وكان زكريا قد التقى وزير الخارجية، نبيل فهمى، المتواجد فى نيويورك حاليا لرئاسة وفد مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها العادية الثامنة والستين، واستمر لقاؤهم لأكثر من أربعين دقيقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر