الإعلامى الأمريكى فريد زكريا: حكومة مصر الحالية تتجه نحو الهدف الصحيح

حذر الإعلامى الأمريكى، فريد زكريا من المرحلة الحالية التى تمر بها مصر، واصفا إياها بـ"المرحلة الانتقالية الصعبة"، وأكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بنيويورك، أن ما تسعى إليه الحكومة الحالية فى مصر هو "الهدف الصحيح".

وأشار زكريا، مقدم برنامج "جى بى إس" بقناة سى إن إن الإخبارية، إلى أن ذلك الهدف يتمثل فى: "إعداد دستور جيد، واتخاذ خطوات سياسية تؤدى إلى الانتخابات، والتأكيد على أن العملية الديمقراطية ستكون شاملة وتمنح المصريين الفرصة للمشاركة لاختيار حكومة جديدة".

وردا على سؤال حول رؤيته لوضع الإخوان خلال الفترة المقبلة، قال زكريا إن مصير الجماعة هو "أمر يحدده المصريون وحدهم"، مشددا على ضرورة أن يتذكر الجميع أن الإخوان شاركوا فى ثلاثة انتخابات خلال الفترة الماضية، البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور وفازوا بالثلاثة، وأضاف "أنا عن نفسى لا يمكن أن أصوت للإخوان أو أدعم حكومة مماثلة لحكومتهم، لكن هناك فى مصر مؤيدون للإخوان المسلمين والأمر الصحيح أن نضمن أنهم سيشاركون وفقا للقواعد الديمقراطية".

وحذر فريد زكريا من أن إقصاء جماعة الإخوان سيدفع أعضائها إلى "العمل تحت الأرض ومع مرور الوقت سيلجئون إلى العنف"، مضيفا: "لذلك من أجل مستقبل مصر يجب أن نجد طريقة للسماح لجميع المصريين بالمشاركة، فالعملية السياسية يجب أن تكون ديمقراطية وعلى الجميع التوافق على أنه يجب الحكم من خلال نموذج ديمقراطى وألا يعود نظام حكم الفرد الواحد".

وكان زكريا قد التقى وزير الخارجية، نبيل فهمى، المتواجد فى نيويورك حاليا لرئاسة وفد مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها العادية الثامنة والستين، واستمر لقاؤهم لأكثر من أربعين دقيقة.