أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

على زيدان لـCNN: ينبغى أن تتعاون ليبيا ومصر فى سبيل التنمية

Google+ Print
على زيدان لـCNN: ينبغى أن تتعاون ليبيا ومصر فى سبيل التنمية على زيدان لـCNN: ينبغى أن تتعاون ليبيا ومصر فى سبيل التنمية

قال رئيس الوزراء الليبى على زيدان، إنه ينبغى أن تبقى الليبية الحالية على العلاقات الطيبة والجيدة مع ، حيث ينبغى أن تبنى تلك العلاقات أيضا على التعاون الذى يخدم مصالح البلدين ويحقق التنمية داخلهما، لافتا إلى أن سقوط جماعة الإخوان فى مصر لم يحزنه أو يسعده فهذا شأن داخلى بحت، مشيدا بخيارات الشعب المصرى.

وأوضح زيدان فى مقابلة مع تليفزيون (سى إن إن) الأمريكية بثت اليوم الجمعة، أن الحكومة الليبية الحالية تحاول بناء دولة جديدة وليس لدى مسئوليها أى خجل فى ذلك ونرفض ما يعتقده العالم الخارجى بأن ليبيا دولة فاشلة، فليبيا دمرت بالكامل فى عهد الرئيس السابق معمر القذافى، لذا فإننا نسعى لبناءها من جديد.

وتابع يقول "أما بالنسبة للنفط الليبى، فلن يتم إيقاف جميع الموارد النفطية، فالنفط يتدفق بنسبة تعادل الـ 50% ونأمل فى غضون الأيام القليلة المقبلة بعد بعض المحاولات من جانبنا أن يعود الإنتاج بكامل طاقته مرة أخرى إلى البلاد".

وعن وضع الميليشيات والجماعات المسلحة داخل ليبيا حاليا وقيامهم بتعطيل الكثير من الطرق، أشار زيدان إلى أن الحكومة لم تحاول أن تتصالح مع تلك الجماعات أو تدفع لها أى مقابل، لأن ذلك أمر غير أخلاقى وليس مناسبا للدولة أيضا أن تتخذ مثل ذلك الإجراء، لذا فإننا نحاول بمساعدة القبائل واتصالاتنا معها للبقاء فى حالة تواصل مع تلك الجماعات لحل الموقف سلميا، لكن فى حال وصل الأمر إلى طريق مسدود، ستتصرف الدولة كما يتطلب وستفرض إرادتها وقانونها ضد من يحاولون انتهاكه، فكل الخيارات متاحة أمامنا لمحاربة تلك الجماعات وكل الخيارات التى يمكن أن تعيد الأمور إلى ما كانت عليه مشروعة بالنسبة للدولة مع تحقيق أقل الأضرار الممكنة.

وفيما يتعلق بالديمقراطية وتحقيقها داخل ليبيا قال زيدان "العملية الديمقراطية متراكمة وتتطلب الكثير من الوقت لتحقيقها، فهى لا تتحقق بين ضحية وعشاها، فإذا كان العالم يعتقد أن بعد تلك السنوات من الديكيتاتورية والحرب الأهلية الضروس التى استمرت قرابة العامين داخل ليبيا، أن تتحقق الديمقراطية فى غضون شهر، فهذا وهم كبير".

وفيما يتعلق بمحاكمة سيف الإسلام القذافى نجل الرئيس السابق، أشار زيدان إلى أن المحاكمة هى شأن ليبى خاص، فما قام به كان ضد الشعب الليبى ولابد أن يحاكم محاكمة عادلة وهذا ما سيحدث، وهو الآن محتجز ولن يتم الحكم عليه سواء بالإعدام أو بحكم آخر قبل أن تنتهى إجراءات محاكمته.

وتطرق زيدان للحديث عن حادث الاعتداء على القنصلية الأمريكية فى سبتمبر من العام الماضى قائلا "نحن على تعاون وثيق مع الولايات المتحدة للوصول إلى مرتكبى الحادث، ولقد احتجزنا فعليا بعض المشتبه بهم وهم الآن قيد التحقيقات وذكروا أسماء مشتبه بهم آخرين، وسيتواصل التعاون للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة، وما ينبغى فعله هو تقديم من أقدم على تلك الفعلة إلى المحاكمة وأن يحصل على العقاب المناسب جراء جريمته".

وفيما يتعلق بتفكيك الترسانة الكيميائية السورية ومدى صعوبة هذه العملية أسوة بالتجربة الليبية: "إن ذلك الأمر ليس سهلا ومكلف للغاية، ويتطلب مستوى عال من التكنولوجيا، ففى ليبيا نعمل بخطوات ملموسة لتدمير جميع الأسلحة الكيميائية لدينا بالتعاون مع بعض الدول مثل أمريكا وألمانيا"، مضيفا أن حكومته تبذل جهودا مضنية فى ضبط تلك الأسلحة والحفاظ عليها وحمايتها فى فترة مبكرة منذ شهر يونيو من عام 2011 فى الوقت الذى كان تحتل فيه قوات القذافى بعض أجزاء من البلاد، وينبغى على العالم التكاتف لنزع تلك الأسلحة لما تمثله من مخاطر ليست على المناطق بل على العالم بأسره.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر