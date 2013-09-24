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السفير الفلسطينى بالقاهرة: وضع سيناء يحول دون فتح معبر رفح

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السفير الفلسطينى بالقاهرة: وضع سيناء يحول دون فتح معبر رفح السفير الفلسطينى بالقاهرة: وضع سيناء يحول دون فتح معبر رفح

قال سفير فلسطين لدى بركات الفرا إن القاهرة معنية جدا بإعادة فتح معبر رفح البرى مع قطاع غزة ولكن الظروف الأمنية فى سيناء تمنع ذلك حاليا.

وأضاف الفرا، فى حديث لوكالة "معا" الفلسطينية، أن اتصالات حثيثة تجريها السفارة مع القيادة المصرية من أجل فتح المعبر وتلقت وعودا بإعادة فتحه خلال الفترة القادمة، كما قال :"ليس من مصلحة مصر استمرار إغلاق المعبر فهى معنية بتخفيف المعاناة عن أهلنا فى قطاع غزة لكن هناك ظروف يجب أن نقدرها خاصة الوضع الأمنى فى سيناء".

وأكد أن إغلاق المعبر هو اضطرارى من قبل الجانب المصرى، مضيفا أن "أمن مصر هو أمننا ومصلحتها هى مصلحتنا، وموقف القيادة الفلسطينية واضح بعدم المساس بالأمن المصري".

وأشار الفرا إلى أن المعبر سيفتح للحجاج من قطاع غزة فى الموعد المحدد لهم ولن يكون هناك أى تغيير.

لكن الفرا أكد أن حماس لا تزال تمنع إرسال جوازات البعثات الإدارية والإرشادية والطبية التى يفترض أن ترافق حجاج قطاع غزة إلى الجهات المختصة لوضع التأشيرات اللازمة عليها.

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مصر 365

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