أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حزب إثيوبى معارض يطالب بسحب قوات بلاده من الصومال

Google+ Print
حزب إثيوبى معارض يطالب بسحب قوات بلاده من الصومال حزب إثيوبى معارض يطالب بسحب قوات بلاده من الصومال

طالب حزب "مدرك"، أكبر الأحزاب السياسية المعارضة فى إثيوبيا، حكومة بلاده بسحب قواتها فى الصومال، خشية تعرض البلاد لهجوم "إرهابى مماثل لما جرى فى كينيا" قبل يومين.

جاء ذلك فى بيان للحزب نشره موقع "أول أفريكا" الإثيوبى على الإنترنت أمس الاثنين، وأضاف الحزب أن مطالبة بـ"اتخاذ إجراءات أمنية لمنع وقوع هجمات إرهابية مماثلة كالتى استهدفت المركز التجارى فى (العاصمة الكينية) نيروبى".

ونقل الموقع عن قيادى بالحزب قوله "كلما أبقت الحكومة الإثيوبية قواتها فى الصومال لفترة أطول فإن الخوف والمخاطر من التعرض لمثل هجوم نيروبى ستكون أكبر.. ذلك الهجوم جرس إنذار لإثيوبيا".

وأوضح الموقع، نقلا عن مصادر أمنية كينية لم يذكر اسمها، أن منفذى هجوم نيروبى تركوا "بصمات واضحة للقاعدة فى المنطقة"، وأضافت المصادر أن الجناح المتشدد داخل حركة "الشباب المجاهدين" الصومالية "هم اللذين نفذوا هجوم نيروبى".

ومنذ عدة شهور، تنفذت القوات الإثيوبية انسحابًا تدريجيًا من الأراضى الصومالية، التى دخلتها فى نوفمبر 2011، ضمن قوة حفظ السلام الإفريقية لمواجهة مقاتلى حركة شباب المجاهدين المتمردة، القريبة من أفكار تنظيم القاعدة.

وكان عدد من المسلحين اقتحموا مركز "ويست جيت"، ظهر يوم السبت الماضى، مستخدمين قنابل يدوية، وأسلحة رشاشة، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة حوالى 200 آخرين، وأعلنت "حركة الشباب المجاهدين" فى الصومال، مساء اليوم نفسه، مسئوليتها عن الهجوم المسلح، مهددة بمزيد من الهجمات.

وأضافت الحركة أن نيروبى لن تنعم بالأمن والاستقرار حتى تسحب كينيا قواتها من الصومال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج