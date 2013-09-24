طلاب يفتحون « طاقة» للعالم نحو الشمس

سعيد الباحص (الدمام)
حرك برنامج (أتألق) العلمي الذي تشرف عليه أرامكو السعودية دلائل وملامح عناصر الإبداع النابعة من رؤية وفكرة واضحة يمتلكها جيل من الشباب الواعد الذي وجد فرصته الثمينة لاقتناص هذا المكمن.طلاب تبدأ أعمارهم من 12 عاما وحتى سبعة عشر عاما تحكي عنهم القاعة التي وضع على بابها الخارجي لافتة كتب عليها «طاقة للعالم» في بادرة هي الأولى من نوعها، حيث ينتقل الطلاب جميعهم من الفكر المعتمد على المنهج إلى فضاء علمي أرحب، حيث المعمل التطبيقي المصغر الذي يكشف لهم عن عناصر الطاقة المتجددة، وتوظيفها التوظيف الصحيح في تنمية مسيرة الحياة، ودخولها في العديد من المهام والوظائف التي ربما لم تستغل، أولم يتم استثمارها بالشكل المثمر .مصدر لا ينضبومن أنواع الطاقة التي خضع الطلاب لشروحاتها التطبيقية، طبقا لما يقول مساعد المدرب عامر العبد، ( الطاقة الشمسية) التي تعتبر من أهم موارد الطاقة في العالم والتي قد تأخر استثمارها الفعلي نوعا ما. ومن أهم مميزاتها أنها مصدر لا ينضب، وعلى سبيل المثال فإن المملكة وحدها التي تزيد مساحتها على المليون ميل مربع تتلقى يوميا أكثر من مئة مليون كيلووات/ساعة من الطاقة الشمسية؛ أي ما يعادل قوة كهربائية مقدارها أربعة بلايين ميجاوات.برج القدرةوأشار عامر إلى أن من طرق استخدام الطاقة الشمسية الاستفادة منها في تشغيل محطات توليد الكهرباء، والحصول على بخار الماء الذي يستخدم في تشغيل توربينات توليد الكهرباء، بحيث ترتكز أشعة الشمس على الغلاية بطرق مختلفة، ويمكن استخدام المرايا الأسطوانية لتركيز الأشعة.كما يمكن تصميم محطة كهربائية تغذي حيا يتكون من ألف مسكن، ويتكون المجمع في هذه الحالة من حقل كبير من المرايا تمثل مجموعة تعكس أشعة الشمس وتركزها على غلاية كبيرة موضوعة أعلى برج يسمى «برج القدرة».تحويل الأكل إلى طاقةتغذي المحطة كما يقول عامر المساكن بحوالى 70 في المئة من الاحتياجات اليومية، ويستمر عمل المحطة لمدة أربع ساعات، بعد توقف المجمعات عن العمل عند غروب الشمس، ويقدر احتياج المنزل العادي بحوالى 1200 ك واتساعه شهريا، وبذلك يكون متوسط متطلبات الحي 1.2ميجاوات ساعة وفي حالات الذروة يرتفع الرقم ليصل إلى 3.3 ميجاوات ساعة. كما أن من صور التدريب التبيان العلمي للطلاب المشاركين كيفية تحويل الأكل والمواد والدهون إلى طاقة يتم الاستفادة منها .يضيف المدرب: ننتهي بالبيان لهم أن استخدام الطاقة المتجددة يكون في عدة مجالات منها المجال المدني في الاستخدام المنزلي كتسخين المياه لأغراض الاستحمام والغسيل والتنظيف، باستخدام المجمعات الشمسية دون تحويلها إلى أي شكل آخر من أشكال الطاقة. وهو أرخص وأنظف أنواع الطاقة على الإطلاق، و يعد تسخين المياه بالطاقة الشمسية مستخدما المسطح الماص الشمسي من التقنية الجاهزة المتقدمة اقتصاديا التي قد انتشرت بصورة عريضة في أكثر من استخدام، كما أن تسخين المياه بالطاقة الشمسية، لا يمثل عبئا ماليا إطلاقااستخدامات متعددةأما الاستخدام الزراعي فتستخدم الطاقة الشمسية في تجفيف المنتجات الزراعية، وفي الاستخدام الصناعي اتجهت بعض المصانع إلى استخدام الطاقة الشمسية في بعض عمليات التسخين والتبخير، خاصة في مصانع الأغذية، والبلاستيك، والصباغة، بالإضافة إلى المخابز الآلية، والعديد من الصناعات الأخرى التي تتطلب درجة حرارة متوسطة أو منخفض، وكذلك في تقطير المياه ، شحن بطاريات محطات التقوية التليفزيونية واللاسلكية، إضاءة الممرات الملاحية وأجهزة الإنذار الملاحية ، نظام تشغيل مكبرات الصوت ، تشغيل التليفزيونات في الساحات الشعبية، وثلاجات حفظ الأدوية في الوحدات الصحية، شحن البطاريات الكهربائية، مضخات الري الشمسية لرفع المياه لري الأراضي الزراعية، وتشغيل وحدات تحلية المياه، وكهربة القرى النائية.