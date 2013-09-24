خبيرة تغذية: شرب المياه ومضغ اللبان والنشاط الجسمانى يساعد على التخسيس السريع

شرحت خبيرة التغذية الفرنسية "ناتالى نيجر" المسئولة عن مركز التغذية "دوبريد لايان"، خمس طرق تساعد على التخسيس السريع وهى، النوم فى فترة القيلولة ذلك أن قلة النوم تساعد على فتح الشهية، كما أنها تعمل على تخزين، النصيحة الثانية هى النشاط الجسمانى المنتظم لمدة 30 دقيقة يوميا مما يساعد على حرق السعرات الحرارية ويقوى الكتلة العضلية ويفقد الطاقة التى تحصل عليها أثناء الراحة.

أما النصيحة الثالثة، فهى مضغ اللبان، ويعد أفضل طرق التمثيل الغذائى وتحويل المواد الغذائية إلى عناصر حية، كما تعطى إحساسا بالشبع، رابع نصيحة هى تدوين كل ما يتم تناوله من طعام مما يساعد على معرفة الأخطاء ومحاولة، إصلاحها وأخيرا شرب الماء الذى يعطى الإحساس بالشبع كما يساعد على طرد الفضلات من الجسم الذى يحتاج إلى لتر ونصف مياه فى اليوم والبعد عن المشروبات السكرية.