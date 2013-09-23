أخبار عاجلة

افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

"الإنتاج الإعلامي" تعرض على "صوت القاهرة" المشاركة في "مداح القمر"

Google+ Print
"الإنتاج الإعلامي" تعرض على "صوت القاهرة" المشاركة في "مداح القمر" "الإنتاج الإعلامي" تعرض على "صوت القاهرة" المشاركة في "مداح القمر"

كتب : انتصار حسني الإثنين 23-09-2013 18:55

يُعقد نهاية الأسبوع المقبل اجتماعا بين مسؤولي إدارتي الإنتاج بشركتي صوت القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ للاتفاق على إنتاج مسلسل السيرة الذاتية للموسيقار الراحل بليغ حمدي "مداح القمر"، الذي كان من المفترض أن تتنجه المدينة العام الماضي بمشاركة الفنان عمرو واكد، الذي كان سيقوم ببطولة المسلسل والمشاركة في إنتاجه، إلا أنه قرر الانسحاب فجأة، ولهذا قررت المدينة عرض المسلسل على صوت القاهرة للمشاركة في الإنتاج.

جدير بالذكر أن الميزانية المبدئية للمسلسل بلغت 25 مليون جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية