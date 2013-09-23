"الإنتاج الإعلامي" تعرض على "صوت القاهرة" المشاركة في "مداح القمر"

كتب : انتصار حسني الإثنين 23-09-2013 18:55

يُعقد نهاية الأسبوع المقبل اجتماعا بين مسؤولي إدارتي الإنتاج بشركتي صوت القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ للاتفاق على إنتاج مسلسل السيرة الذاتية للموسيقار الراحل بليغ حمدي "مداح القمر"، الذي كان من المفترض أن تتنجه المدينة العام الماضي بمشاركة الفنان عمرو واكد، الذي كان سيقوم ببطولة المسلسل والمشاركة في إنتاجه، إلا أنه قرر الانسحاب فجأة، ولهذا قررت المدينة عرض المسلسل على صوت القاهرة للمشاركة في الإنتاج.

جدير بالذكر أن الميزانية المبدئية للمسلسل بلغت 25 مليون جنيه.