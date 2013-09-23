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سامح عيد القيادى المنشق: التحفظ على أموال القيادات أربك موقف الجماعة

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سامح عيد القيادى المنشق: التحفظ على أموال القيادات أربك موقف الجماعة سامح عيد القيادى المنشق: التحفظ على أموال القيادات أربك موقف الجماعة

قال سامح عيد القيادى المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة ستستمر فى العمل السرى لها ولن تتخلى عنه، لأنهم يتميزون فيه منذ نشأتهم وحتى الآن، مشيرًا إلى أن التنظيم يمثل لها "الصنم" الذى تعبده ولن تستسلم إلا بعد تفككه قريبًا.

وعلق على قرار حظر الجماعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "القرار وضع التنظيم فى موقف صعب، لأن المجتمع يرفض الجماعة بجانب القانون، ومن ثم سيرفض عمل التنظيم، فضلاً عن عجزه عن ضم أعضاء جدد، وسيعرف شباب الإخوان قريبًا أخطاءهم".

وتابع: "شباب الجماعة سيعرفون أن مبادئ الإسلام ليست كما يفعلون من عنف وإرهاب فى الشارع، وأن قيادات الجماعة أدخلتهم فى مواقف بعيدة عن الإسلام، فضلا عن التحفظ على أموال قيادات الجماعة وضع الجماعة فى موقف مربك للغاية".

وألمح عيد إلى أن الجماعة تحتاج مئات الآلاف شهريًا، وهو ما يستلزم وجود فائض مالى لديها، ولكن بعد الحكم سيكون الموقف المادى للجماعة مشلولا، موجهًا رسالة لهم، "أليس فيكم رجل رشيد، السياسة مواءمات، أنتم خسرتم كل شىء ولم تقدموا تنازلات، الحياة لا تدار هكذا، ارجعوا للتفاوض كما كنتم وأنتم تحت الأرض ".

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مصر 365