«الأسد»: دول غربية تعمد إلى تأجيل مؤتمر جنيف بسبب فشلهم في توحيد المعارضة

اتهم الرئيس السوري بشار الأسد «بعض الدول الغربية» بتعمد تأجيل مؤتمر جنيف حول سوريا «لأنهم لم ينجحوا حتى الآن في توحيد المعارضة». وقال «الأسد» في مقابلة مع تليفزيون الصين المركزي :«دعمنا من البداية مؤتمر جنيف ونبني آمالا عليه .. وأول عامل لتأمين نجاح المؤتمر هو وقف إدخال الإرهابيين إلى سوريا من الخارج ووقف تزويدهم بالسلاح وإيقاف الأعمال الإرهابية». وأضاف :«الظرف مناسب الآن لعقد مؤتمر جنيف، والمشكلة ليست لدى الحكومة، إنما المشكلة لدى بعض الدول الغربية التي تريد أن نصل إلى جنيف بعد أن يتحقق شيء على الأرض لصالح الإرهابيين، ثانيا أنهم لم ينجحوا حتى الآن في توحيد المعارضة». وأكد «الأسد» أنه «لا يوجد قلق» لديه من مشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لمعاقبة سوريا إذا لم تلتزم بتسليم كل الأسلحة الكيماوية. وقال «الأسد»: «لا يوجد لدينا قلق لسببين: الأول أن سوريا تلتزم بكل الاتفاقيات التي توقعها، الجانب الآخر الذي يطمئننا هو الدور الذي تلعبه الصين وسوريا في مجلس الأمن حتى لا يتم العدوان على سوريا»، معتبرا أن «ما تقوم به هذه الدول الثلاث الهدف منه هو أن يظهروا منتصرين أمام عدو وهمي يفترضونه سوريا». وأضاف أن «العقبة الوحيدة أمام خبراء ومفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية هو الوضع الأمني في المناطق التي يسيطر عليها (الإرهابيون) الذين قد يقومون بأعمال تعوق عمل المفتشين». وأكد «الأسد» أن «الجيش العربي السوري يسيطر على الأسلحة الكيماوية السورية». وحول مدى تأثير نزع السلاح الكيماوي السوري على أداء الجيش السوري، قال «الأسد» :«الجيش السوري بنى على أساس الحرب التقليدية وهذه الأسلحة لا علاقة لها بهذا الموضوع .. وأسلحة الدمار الشامل تستخدم في حالة الأسوأ فقط»، مشيرا إلى أن سوريا كانت بدأت تجهيز ترسانة الأسلحة الكيماوية في الثمانينيات بسبب الفجوة في الأسلحة التقليدية مع إسرائيل. وكشف أن الأسلحة التي سيحصلون عليها من روسيا من أهمها أسلحة الدفاع الجوي، نظرا لخطورة سلاح الجو الإسرائيلي.إعلان - Ads إعلان - Ads
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