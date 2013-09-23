محافظ دمياط يستقبل "شباب الوحدة الوطنية".. ويستمع لمطالب ومشكلات الأهالي

كتب : سهاد الخضرى منذ 14 دقيقة

استقبل اللواء أ.ح.م محمد عبداللطيف منصور، محافظ دمياط، وفدًا من ائتلاف شباب الوحدة الوطنية عن قرى سيف الدين وتل الكاشف وعزبة الباز، واستمع المحافظ لمطالب أهالي تل الكاشف بعمل توسعات للمدرسة الابتدائية بأرض شونة القرية، وكذلك مدرسة إعدادية وإنشاء ملاعب ونادي للشباب، كما طالبوا بإنشاء نقطة إسعاف بنفس المساحة.

وأجاب المحافظ بعمل الرفع المساحي للمكان واتخاذ الإجراءات القانونية للتنسيق ما بين الجهات ذات الصلة لتنفيذ مطالب أهالي القرية.

كما استمع المحافظ إلى مطالب أهالي عزبة الباز يتضررون من وجود محرقة بمزرعة دواجن في مدخل القرية تؤثر على صحة المواطنين، كما طالبوا باستكمال تغطية المصرف الرئيسي بمدخل القرية وكذلك استعجال أعمال الصرف الصحي المتوقعة وكذلك قرار إنشاء مدرسة بالقرية، ووافق المحافظ على تكليف لجنة للمعاينة على وجه عاجل حتى يتم السير في الإجراءات.

واختتم المحافظ اللقاء بمناقشة احتياجات قرية سيف الدين من تحويل وحدة طب الأسرة إلى مركز لطب الأسرة وتوسعات محطة الصرف الصحي وإنشاء نقطة إسعاف على أرض نقطة الشرطة ووعد المحافظ بتلبية كل هذه المطالب على وجه عاجل.

وفي سياق متصل، طالب الحاضرون باسترداد الأراضي المتبقية من القرار 546 لسنة 1980 والذي يقضي بتبعية 22% من إجمالي مساحة المحافظة لوزارة الإسكان والتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبعد إنشاء ميناء دمياط ومدينة دمياط الجديدة؛ حيث طالب أهالي دمياط باستغلال باقي الأراضي في مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع على أبناء المحافظة وكذلك استغلال كل الأراضي التابعة للهيئات والوزارات العاملة على أرض المحافظة التي تعاني من ندرة الموارد.

وأكد المحافظ: "إننا ماضون في دراسة كل هذه المساحات وتفعيل دور هذه الهيئات والوزارات لتقديم المشاركة المجتمعية لدعم صندوق خدمات المحافظة الذي يمكننا من الصرف على المشروعات التنموية والخدمية لصالح أبناء دمياط وكذلك توفير الخدمات والمرافق للهيئات والشركات العاملة على أرض المحافظة".