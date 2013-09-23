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عاجل | ننفرد بنشر نص الحكم بحظر جماعة "الإخوان".. والتحفظ على مقراتها وأموالها

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عاجل | ننفرد بنشر نص الحكم بحظر جماعة "الإخوان".. والتحفظ على مقراتها وأموالها عاجل | ننفرد بنشر نص الحكم بحظر جماعة "الإخوان".. والتحفظ على مقراتها وأموالها

حكمت محكمة عابدين، اليوم، في مادة مستعجلة، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في جمهورية العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه جمعية الإخوان، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم.

وقضت المحكمة أيضا بالتحفظ على جميع أموال الجماعة العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإداراتها، بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب للجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.

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