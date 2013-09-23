وزير «السياحة» يدعو ألمانيا وفرنسا لرفع حظر سفر مواطنيهما إلى مصر

قال محفوظ علي، وكيل أول وزارة السياحة، المشرف على المكتب الفني للوزير، إن هشام زعزوع، وزير السياحة، سيطلب من ألمانيا وفرنسا التي بدأ زيارته لهما، الإثنين، رفع حظر سفر مواطنيهما إلى المقاصد السياحية في البحر الأحمر وشرم الشيخ، وسيستعين بأفلام فيديو تم تصويرها مع السائحين، وبعضها قام السائحون أنفسهم بتصويره، للتأكيد على هدوء الحالة الأمنية.

وأضاف «محفوظ» لـ«المصري اليوم» أن الوزير «زعزوع» سيعقد مجموعة لقاءات مع اتحاد الشركات الألمانية، بهدف الحصول على دعمها، مشيرا إلى أن قيام هولندا وبلجيكا برفع حظر السفر عن المقاصد السياحية في مصر هو إحدى نتائج حلقات التواصل مع الغرب وما وصفه بـ«الجولات المكوكية» لـ«زعزوع» لكسر الحظر.

وأوضح أن وزير السياحة سيركز في زيارته إلى فرنسا التي تمثل أهم الأسواق بالنسبة للسياحة الثقافية على مدينتي الأقصر وأسوان، بهدف إنعاش حركة السياحة الوافد إليهما، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت خطة لإقامة المهرجانات السياحية في عدة مقاصد من بينها الغردقة وشرم الشيخ، مثل مهرجان التصوير تحت الماء لجذب السائحين.

وتابع أن الوزارة ستقوم بدعوة كبار الكتاب الصحفيين المتخصصين في السياحة، وكذلك في السياسة لنقل صورة حقيقية عن المقاصد المصرية، وعقد لقاءات مع السائحين داخل المناطق السياحية لتوجيه رسائل طمأنة للعالم عن مصر.

وأكد «محفوظ» أن تجربة استضافة الخبراء الأمنيين كان لها أثر بالغ في تحسين صورة المقصد السياحي المصري، متوقعا أن تدعو مصر خبراء أوروبيين جددا، خاصة من ألمانيا وفرنسا، حتى نستطيع كسر الحظر واستعادة الحركة السياحية.