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الأسد: جيش سوريا يسيطر بالكامل على الأسلحة الكيمياوية

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الأسد: جيش سوريا يسيطر بالكامل على الأسلحة الكيمياوية الأسد: جيش سوريا يسيطر بالكامل على الأسلحة الكيمياوية

أكد الرئيس السورى بشار الأسد، أن الأسلحة الكيماوية مؤمنة بشروط خاصة لمنع العبث بها ولا تسمح بوصول الإرهابيين أو أى مجموعات تخريبية تأتى من دول معادية.

ونقلت قناة "العربية" اليوم الاثنين عن الأسد قوله ـ فى حوار مع التليفزيون الصينى اليوم ـ قوله "إن هناك سيطرة كاملة على الأسلحة الكيماوية من قبل الجيش العربى السورى"، مؤكدا أن مشروع قرار دولى بشأن الأسلحة الكيميائية السورية لا يثير لديه قلقا، موضحا أن بلاده تنتج هذا النوع من السلاح منذ عقود نظرا لكونها فى حالة حرب ولديها أراض محتلة.

وأضاف أن الدول الثلاث التى قدمت المشروع (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) تحاول فقط جعل نفسها منتصرة فى حرب ضد سوريا عدوهم الوهمى"، موضحا أن الصين وروسيا تلعبان دورا إيجابيا فى مجلس الأمن الدولى لضمان عدم بقاء أى حجة للقيام بعمل عسكرى ضد سوريا.

وأكد الرئيس السورى أن لدى دمشق كميات من الأسلحة الكيميائية لكن الجيش السورى هيأ نفسه للقتال بالأسلحة التقليدية، لافتا إلى أن الأسلحة الكيميائية فى سوريا موجودة فى مناطق ومواقع آمنة والجيش يسيطر عليها بشكل كامل.

وأوضح أن هناك عقبة أساسية فى تأمين زيارة المراقبين لبعض المواقع التى تحوى الأسلحة الكيماوية بسبب الوضع الأمنى فى بعض المناطق، وخاصة المناطق التى يسيطر عليها مسلحون.
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