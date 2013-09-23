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مقتل أمير تنظيم تابع للقاعدة فى اشتباكات مع الجيش السورى الحر بإدلب

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مقتل أمير تنظيم تابع للقاعدة فى اشتباكات مع الجيش السورى الحر بإدلب مقتل أمير تنظيم تابع للقاعدة فى اشتباكات مع الجيش السورى الحر بإدلب

أكدت مصادر فى المعارضة السورية مقتل أبو عبد الله الليبى الذى يوصف بأمير ما يعرف بـ"الدولة الإسلامية فى العراق والشام" (داعش)- وهى أقوى التنظيمات التابعة لتنظيم القاعدة وأكثرها تصادما مع " الجيش الحر"- بعد تعرضه لإطلاق نار فى منطقة باب الهوى بريف إدلب شمالى سوريا خلال اشتباكات مع مقاتلى "الجيش السورى الحر".

وأعلن "الجيش السورى الحر"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم " اليوم الاثنين، عن مقتل 4 من عناصره خلال مواجهات اندلعت فى منطقة حزانو بريف إدلب ضد "داعش"، مؤكداً أن المعلومات تفيد بمقتل "أمير دولة الشام والعراق" أبو عبد الله الليبى.

من جهة أخرى، أفاد ناشطون سوريون بأن 13 مقاتلاً من "داعش" قتلوا خلال الاشتباكات المذكورة فى ريف إدلب، فيما قال ناشطون، إن مسلحى " داعش" تمكنوا من فرض سيطرتهم على مقر تابع لـ"جبهة النصرة" فى منطقة الشدادى بريف الحسكة بعد اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وهدد "الجيش الحر" تنظيم " داعش" بشن هجمات على كافة مقاره بمدينة إعزاز الواقعة إلى الشمال من حلب، فى حال عدم تنفيذ الاتفاق المسبق بين الجانبين، والذى يفترض أن يستلم " الحر" وفقه جميع أسراه خلال أربع وعشرين.

إلى ذلك، ذكرت قناة العربية ، أن الجيش السورى الحر تمكن من السيطرة على 11 قرية فى معركته الكبرى بريف حلب.

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مصر 365