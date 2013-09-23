القبض على مصور لقناة الجزيرة أثناء فض مسيرة للإخوان بالإسماعيلية

ألقت قوات الأمن القبض على مصور حر بقناة الجزيرة الإخبارية وقناة أمجاد الفضائية، أثناء فض مسيرة لمؤيدى جماعة الإخوان المسلمين بحى الشيخ زايد بالإسماعيلية مساء الأحد.

وقال أصدقاء مقربون من المصور عبد الله شوشة، إن قوات الأمن ألقت القبض عليه، بعدما تحرك باتجاه منطقة مساكن عثماسون.

وقال مصدر أمنى إن الدوريات الأمنية ألقت القبض على شخصيات مطلوب تعقبها، دون تحديد هوياتهم أو عددهم.

وذكرت صفحة الحرية والعدالة بالإسماعيلية، أن زوجة القيادى بجماعة الإخوان المسلمين متولى على، المرشح السابق لمجلس الشعب على قائمة حزب الحرية والعدالة، ألقى القبض عليها اليوم مع آخرين فى دوريات فض المسيرة.