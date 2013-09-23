أخبار عاجلة

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

القبض على مصور لقناة الجزيرة أثناء فض مسيرة للإخوان بالإسماعيلية

Google+ Print
القبض على مصور لقناة الجزيرة أثناء فض مسيرة للإخوان بالإسماعيلية القبض على مصور لقناة الجزيرة أثناء فض مسيرة للإخوان بالإسماعيلية

ألقت قوات الأمن القبض على مصور حر بقناة الجزيرة وقناة أمجاد الفضائية، أثناء فض مسيرة لمؤيدى جماعة الإخوان المسلمين بحى الشيخ زايد بالإسماعيلية مساء الأحد.

وقال أصدقاء مقربون من المصور عبد الله شوشة، إن قوات الأمن ألقت القبض عليه، بعدما تحرك باتجاه منطقة مساكن عثماسون.

وقال مصدر أمنى إن الدوريات الأمنية ألقت القبض على شخصيات مطلوب تعقبها، دون تحديد هوياتهم أو عددهم.

وذكرت صفحة الحرية والعدالة بالإسماعيلية، أن زوجة القيادى بجماعة الإخوان المسلمين متولى على، المرشح السابق لمجلس الشعب على قائمة حزب الحرية والعدالة، ألقى القبض عليها اليوم مع آخرين فى دوريات فض المسيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365