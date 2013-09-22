أخبار عاجلة

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

خالد عليش يستمر في "ميجا إف إم"

Google+ Print
خالد عليش يستمر في "ميجا إف إم" خالد عليش يستمر في "ميجا إف إم"

كتب : نورهان طلعت الأحد 22-09-2013 17:33

قرر خالد عليش البقاء في إذاعة "ميجا إف إم" بعد تمسك إدارة "راديو النيل" به وكان قد تردد كثيرًا عن انتقاله لواحدة من الإذاعات الخاصة بنفس توقيت برنامجه الصباحي.

وقال "عليش"، إنه لا توجد خلافات من الأساس بينه وبين راديو النيل ولا إدارته، بل على العكس فإن إدارة الإذاعة كلها سواء سعد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة "صوت القاهرة"، أو وليد رمضان، رئيس شبكة "راديو النيل"، أو وسام وجدي، مدير برامج "ميجا إف إم"، وقفوا بجانبه وقت مشكلته مع وزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود ويقدّر لهم موقفهم ولكن الخلاف كان في رغبته في ابتكار أفكار جديدة ويريد دعمًا ماديًا ومعنويًا لتنفيذها وبالفعل تم حل جميع المعوقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه