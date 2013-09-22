خالد عليش يستمر في "ميجا إف إم"

كتب : نورهان طلعت الأحد 22-09-2013 17:33

قرر خالد عليش البقاء في إذاعة "ميجا إف إم" بعد تمسك إدارة شبكة "راديو النيل" به وكان قد تردد كثيرًا عن انتقاله لواحدة من الإذاعات الخاصة بنفس توقيت برنامجه الصباحي.

وقال "عليش"، إنه لا توجد خلافات من الأساس بينه وبين راديو النيل ولا إدارته، بل على العكس فإن إدارة الإذاعة كلها سواء سعد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة "صوت القاهرة"، أو وليد رمضان، رئيس شبكة "راديو النيل"، أو وسام وجدي، مدير برامج "ميجا إف إم"، وقفوا بجانبه وقت مشكلته مع وزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود ويقدّر لهم موقفهم ولكن الخلاف كان في رغبته في ابتكار أفكار جديدة ويريد دعمًا ماديًا ومعنويًا لتنفيذها وبالفعل تم حل جميع المعوقات.