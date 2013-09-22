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محمود أبو النصر يبحث إقامة مدينة تكنولوجية للتعليم الفنى بالعاشر

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محمود أبو النصر يبحث إقامة مدينة تكنولوجية للتعليم الفنى بالعاشر محمود أبو النصر يبحث إقامة مدينة تكنولوجية للتعليم الفنى بالعاشر

قال يوسف عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية إن الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم سيزور مدينة العاشر من رمضان الثلاثاء القادم لبحث إنشاء المدينة التكنولوجية للتعليم الفنى.

وأضاف عبده أن الوزير سيلتقى أعضاء مجلس أمناء مدينة العاشر وجمعية المستثمرين، لبحث إمكانية إقامة أنشاء المدينة التكنولوجية للتعليم الفنى بالعاشر على مساحة 150 فدانا، بهدف تخريج عمالة فنية ماهرة يحتاجها سوق العمل بمصانع وشركات العاشر، كما سيقوم بافتتاح مدرسة الخطيب الجديدة بالمجاورة السادسة، وسيبحث مساهمة رجال الأعمال فى بناء مدارس جديدة أو تطوير المدارس المقامة وتجهيزها.

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مصر 365