نشطاء: الجيش السوري يقتل 15 في قرية سنية

كتب : رويترز منذ 22 دقيقة

قال نشطاء اليوم السبت، إن القوات السورية الموالية للرئيس بشار الأسد قتلت ما لا يقل عن 15 شخصا الليلة الماضية في قرية سنية شمال غربي مدينة حماة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن امرأة وطفلين بين ضحايا هجوم القوات والميليشيات الموالية للأسد على قرية الشيخ حديد.

وذكرت الشبكة التي مقرها بريطانيا وترصد العنف في سوريا من خلال شبكة من النشطاء والمصادر الأمنية والطبية، أن سقوط الضحايا جاء بعد هجوم مقاتلي المعارضة على نقاط تفتيش عسكرية في المنطقة خلال اليومين الماضيين.

وتابعت أن 26 شخصا لاقوا حتفهم هم 16 جنديا وعشرة من أفراد قوات الدفاع الوطني حين هاجم مقاتلو المعارضة نفطة تفتيش قريبة أمس كما نشب قتال في قرية جلمة على بعد ثلاثة كيلومترات جنوبي الشيخ حديد أمس.

وقدرت شبكة شام الإخبارية أعداد القتلي في الشيخ حديد بالعشرات لكنها لم تذكر تفاصيل.

وقبل أسبوع اتفقت الولايات المتحدة وسوريا على جدول زمني للتخلص من ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية، بعد هجوم أسفر عن مقتل مئات في إحدى ضواحي دمشق، غير أن الاتفاق لم يمنع القتال المستمر بأسلحة تقليدية.

وسيطرت المعارضة على عدة قرى جنوبي حلب اليوم، في مسعاها لعزل أكبر مدينة سورية عن قوات الأسد لمنع وصول الإمدادات والتعزيزات من دمشق.