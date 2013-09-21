بالمستندات : تورط “طنطاوى وبجاتو” فى تزوير الانتخابات الرئاسية خوفاً من الاخوان

فجرت الإعلامية سحر عبد الرحمن مفاجأة من العيار الثقيل على قناة “القاهرة والناس” في برنامج “مصر ضد الإرهاب” بنشر خطاب صادر من اللجنة الانتخابية إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي صادر بتاريخ 21 يونيو فى العام الماضى يؤكد فوز الفريق أحمد شفيق في انتخابات رئاسة الجمهورية.

تبين من خلال قراءة المستند توقيع المستشار حاتم بجاتو وعليه شعار اللجنة الانتخابية لرئاسة الجمهورية.

وكشف المستند عن مطالبة بجاتو من المجلس العسكرى ضرورة إعلان محمد مرسى رئيسا للجمهورية لتجنب البلاد صراعا دمويا محتوما فى حال إعلان اسم شفيق رئيسا للبلاد.

وطالبت عبد الرحمن بسرعة فتح التحقيق في ملف تزوير انتخابات الرئاسة التي قامت جماعة الإخوان من خلال مندوب الجماعة حاتم بجاتو في اللجنة الانتخابية

شبكةعيونالإخبارية

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