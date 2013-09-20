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تايمز: الجماعات المسلحة بـ"ليبيا" اتحدت مع القبائل للسيطرة على النفط

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تايمز: الجماعات المسلحة بـ"ليبيا" اتحدت مع القبائل للسيطرة على النفط تايمز: الجماعات المسلحة بـ"ليبيا" اتحدت مع القبائل للسيطرة على النفط

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الجمعة، إن الجماعات المسلحة الليبية اتحدت مع أكثر من 100 قبيلة للسيطرة على صناعة النفط فى البلاد، فيما يمثل أكبر أزمة تواجهها البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافى.

وأوضحت الصحيفة، حسبما أفادت الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، أن الأزمة أصبحت أكثر تعقيداً مع إعلان إبراهيم الجضران، الزعيم السياسى لحركة المتمردين الرئيسية أن القبائل والميليشيات اتحدت فى شرق ليبيا وشكلت قوة قاتلة مشتركة.

ونقلت الصحيفة عن الجضران قوله: "إن قوة الدفاع التى تم تشكيلها فى برقة لديها قوة كافية لتأمين المنطقة الشرقية، وللحصول على وحدات بحرية قادرة على الدفاع عن ناقلات النفط الأجنبية التى تشترى النفط منها مباشرة".

وتشير "تايمز" إلى أن الحصار النفطى تسبب فى أزمة جديدة فى البلاد التى تعانى من الانقسام، حيث يحذر البنك المركزى من نفاذ المخزون النقدى للبلاد.

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