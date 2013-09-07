مصر تطرح ثلاثة مواقع لإنتاج الكهرباء من الفحم من خلال القطاع الخاص

كتب : الأناضول السبت 07-09-2013 19:23

قال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة حددت 3 مواقع، لإقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء باستخدام الفحم من خلال القطاع الخاص.

وأضاف المصدر، أن المواقع المرشحة تشمل عيون موسى شمال شرق مصر وسفاجا شرق البلاد، وغرب دمياط شمال مصر.

وقال: "سيتم طرح أول محطة أمام القطاع الخاص لإقامتها بنظام الـBOOT، بعد إقرار اللجنه الوزارية للطاقة برئاسة حازم الببلاوي رئيس الوزراء، حيث يتولى المستثمر تمويل وتشغيل المشروع على أن تحصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء على الطاقة منه لمدة 25 عاما وفقا للسعر الذي سيتم الاتفاق عليه".

وأضاف المصدر بعد مدة الـ25 عاما سيعود المشروع إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، لتتولى تشغيل وتملك المحطة، حيث أن العمر الافتراضى لمشروعات الكهرباء التي تعمل بالفحم يصل إلى 40 سنة وفق التكنولوجيا الحديثة حاليا في هذا النوع من المحطات.

وقال جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه تم اختيار الموقع وفق عدة اعتبارات أساسية منها توفر المساحات الكبيرة التي تسمح بتخزين الفحم لفترات طويلة وتتيح إمكانية استيعاب ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف ميجا وات وهي القدرات الاقتصادية في حال إقامة محطات لإنتاج الكهرباء باستخدام الفحم وذلك وفقا للدراسات التي أعدها خبراء الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأضاف أنه تم اختيار المواقع بحيث تسمح بإنشاء الموانىء اللازمة لاستيراد الفحم، إضافة إلى أن هذه المواقع تتمتع بأنها تقع في مناطق قريبة من الشبكة القومية للكهرباء، مما يسهل نقل الطاقة المنتجة من المشروعات إلى الشبكة وتوزيعها على أماكن الأحمال على مستوى الجمهورية.