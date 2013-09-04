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متى يمثل السفر خطورة على المرأة الحامل؟

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متى يمثل السفر خطورة على المرأة الحامل؟ متى يمثل السفر خطورة على المرأة الحامل؟

تسأل قارئة، هل السفر لمسافات طويلة يؤثر على المرأة الحامل؟

يرغب عدد كبير من السيدات فى السفر والقيام بعدد من الأنشطة خلال فترة الحمل، ولكن هناك بعض المخاوف التى تراودها من إمكانية فقدها للجنين، مما يمثل مشاكل صحية قد لا تستطيع التخلص منها أو وقفها.

قدم دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد بعض النصائح الطبية للمرأة الحامل تتمثل فى عدم السفر لمسافات طويلة، خاصة فى الثلث الأخير من الحمل، لأن ذلك يزيد من الضغط والتوتر على الساقين والظهر، مما يمثل مشكلة على المرأة الحامل يجعلها تشعر بالدوار وعدم القدرة على تحمل المسافة الطويلة وقد تتعرض للقىء.

وأشار إلى أنه إذا اضطرت المرأة للجلوس وعمل مجهود لمسافات طويلة هنا لابد من ممارسة بعض التمارين التى تعمل على مساعدة الساق على عدم أخذ وضعية الجلوس لفترات طويلة، ويستحسن أن تمارس المرأة الحامل المشى حتى تستطيع تعويد الجسم على هذا الأمر مع ضرورة الإكثار من تناول الماء والعصائر الطبيعية لتعويض الجسم ما يفقده خلال فترة الحمل والسفر مع تجنب تناول أطعمة ملوثة قد تضر المرأة الحامل مع ضرورة الابتعاد عن ارتداء الملابس غير القطنية، لأنها قد تساهم مع الشعور بحرارة الجو بزيادة مضايقتك، وعدم تقبلك للأمر وضرورة العرض على الطبيب إذا كنتى تعانين من نزيف قد يؤثر على حملك ويعرضك للخطر.

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